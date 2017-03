ParisDie französische Industrie hat ihre Produktion im Januar gedrosselt. Sie stellte 1,0 Prozent weniger her als im Vormonat, wie das nationale Statistikamt Insee am Freitag mitteilte. Im Dezember hatte es ebenfalls einen Rückgang in dieser Höhe gegeben. Hauptgrund für das erneute Minus dürfte die Schließung der Ölraffinerie La Mede des Total-Konzerns sein.