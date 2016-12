Preise für Waren und Dienstleistungen in Europa unterscheiden sich teilweise erheblich. Deutschland liegt im europäischen Vergleich im Mittelfeld. Während beispielsweise Alkohol eher günstig ist, gibt es verschiedene Dienstleistungen in Osteuropa häufig deutlich günstiger.

Die Kaufkraft und die Lebenshaltungskosten unterschieden sich in Europa deutlich. Während es in Osteuropa für Einwohner und Urlauber eher günstig ist, muss man im Westen für gleiche Leistung häufig deutlich mehr zahlen.

BerlinBeim Vergleich der Lebenshaltungskosten in Europa gibt es einer Studie zufolge ein deutliches West-Ost-Gefälle. „Wer in der Schweiz einkauft, muss für vergleichbare Waren und Dienstleistungen knapp 60 Prozent mehr zahlen als in Deutschland“, teilte das gewerkschaftsnahe WSI-Institut am Mittwoch zu einer Analyse mit. Auch in den nordischen Ländern, in Irland und Luxemburg seien die Preise für den privaten Verbrauch deutlich höher. Die niedrigsten Lebenshaltungskosten gebe es in Mazedonien, gefolgt von Bulgarien, Albanien und Serbien. „In diesen Ländern ist der in Deutschland verdiente Euro mehr als doppelt soviel wert wie hierzulande.“

Vergleichsweise billig ist Alkohol in Deutschland. „Unter den westeuropäischen Ländern muss man nur in Spanien weniger zahlen.“ In Island und Norwegen hingegen kosten Bier, Wein und Hochprozentiges im Schnitt dreimal so viel. So müssten Verbraucher für eine Halbliter-Dose Bier auf der Insel über 2,50 Euro berappen und für eine Flasche Marken-Wodka gut 36 Euro.