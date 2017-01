Gespräche mit hochkarätigen Managern großer IT-Konzerne sind immer so eine Sache. Gegen die Kommunikationsarbeit von Facebook, Google und Co war die Öffentlichkeitsarbeit des Kreml selbst zu Sowjet-Zeiten recht transparent. Und so findet auch das Treffen mit einer hochrangigen Vertreterin eines sehr großen amerikanischen IT-Konzerns nur unter der Bedingung statt, dass man später aus diesem Gespräch nicht zitiere. Die Frau sagt dann dennoch nur sehr vorsichtiges, davon bleibt aber ein Satz in Erinnerung: „Die Diskussionen für uns Tech-Konzerne sind politischer geworden. Wir haben lange Zeit damit Probleme gehabt, aber wir müssen uns dem stellen.“

In den vergangenen Jahren war es ja meist so: Wenn alte Industrie und Silicon Valley aufeinander trafen, dann war den IT-Jungs aus Amerika die Bewunderung der Manager aus der so genannten Old Economy sicher. Was wollte man sich nicht alles von ihnen zum Vorbild nehmen! Irgendwann band man sich sogar keine Krawatten mehr um (was dieses Jahr in Davos wieder nahezu jeder macht) oder zog Sportschuhe an (was in Davos niemand mehr macht). Die IT-Menschen wurden uneingeschränkt bejubelt, sie galten als Zukunft. Gerne ließ man ihnen durchgehen, dass manches Geschäftsmodell wackelig wirkte und sie eigentlich oft auch eher wenig zu sagen hatten. Das hat sich geändert.