Die alltäglichen Debatten in Medien und Politik vermitteln den Eindruck, als habe man sich an unsere ökonomischen Gegenwartskrisen längst gewöhnt. Die internationale Finanzkrise wird zehn Jahre alt – ohne dass von grundlegenden Veränderungen des Finanzsystems die Rede ist. Armut, Arbeitslosigkeit und soziale Ungleichheit destabilisieren zahlreiche Gegenwartsgesellschaften. Doch eine vollständige Beseitigung dieser Gefahren scheint niemand für realistisch zu halten. Schon der Gedanke an den Abbau der drückenden Schuldenlasten wirkt fantastisch.

Hinzu kommt eine globale Bedrohung, die in jüngster Zeit aus dem Fokus des medialen Interesses herausgerückt ist, sich aber langfristig als die gefährlichste von allen herausstellen könnte: Die schleichende und anhaltende Zerstörung der natürlichen Ressourcen unserer Erde und damit der Basis allen Wirtschaftens überhaupt. Ein Leben und Wirtschaften im Einklang mit der Natur ist derzeit wohl eher eine utopisch-romantische Erzählung als ein ausdrückliches Ziel auf der politischen Agenda.