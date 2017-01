Palo AltoUS-Notenbankchefin Janet Yellen hat erneut davor gewarnt, die geplanten Zinserhöhungen zu lange aufzuschieben. Dies könnte die Inflation antreiben und die Fed letztlich doch zwingen, die Zinsen hochzusetzen, sagte Yellen am Donnerstag in einer Rede an der Stanford-Universität in Kalifornien laut Manuskript. Dann bestünde die Gefahr, dass die Wirtschaft in ein Chaos stürzt.

Mit einer schrittweisen Erhöhung könne man dies verhindern. "Es ist riskant und unklug, die Wirtschaft merklich und andauernd heißlaufen zu lassen", sagte Yellen. Allerdings werde es nicht einfach, den richtigen Weg zu finden, um den Arbeitsmarkt zu fördern und gleichzeitig das Ziel einer Teuerungsrate von zwei Prozent zu erreichen. Dabei verwies sie etwa auf die schwächelnde Weltwirtschaft und das langsame Produktivitätswachstum in den USA.