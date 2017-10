Die Europäische Zentralbank will weniger Staatsanleihen kaufen. Doch eine Wende in der Geldpolitik ist das nicht.

Seit Wochen hatten Investoren auf den diesen Tag gewartet. Als Mario Draghi heute am frühen Nachmittag vor die Presse trat, um über den künftigen Kurs der EZB zu informieren, war die Spannung riesig. Doch die große Überraschung blieb aus. Zwar kündigte Draghi an, ab Januar 2018 nur noch für 30 Milliarden Euro statt wie bisher für 60 Milliarden Euro monatlich Staatsanleihen der Euroländer zu kaufen. Doch hatten die Notenbanker im Vorfeld der Sitzung bereits durchblicken lassen, dass sie ihre Käufe zurückfahren wollen. Daher ging es heute in erster Linie um das Wie und Wann des Ausstiegs.

Auch wenn die EZB ihre Käufe bald halbiert, wäre es verfehlt, dies als Signal für eine geldpolitische Wende zu interpretieren. Denn der Fuß der Notenbanker bleibt auf dem Gaspedal. So machte EZB-Chef Mario Draghi klar, dass die Anleihekäufe bis mindestens September nächsten Jahres weitergehen. Sollten sich die Konjunktur und/oder die Finanzierungsbedingungen eintrüben, werde die EZB zudem nicht zögern, die Anleihekäufe aufzustocken oder zeitlich zu verlängern. Ein Enddatum für die Käufe nannte Draghi daher nicht.

Kurswechsel : EZB halbiert umstrittene Anleihenkäufe Die Europäische Zentralbank belässt den Leitzins im Euroraum auf dem Rekordtief von null Prozent und verringert das Volumen ihrer Wertpapierkäufe.

Gefragt, ob die EZB bei besserer Konjunktur ihre Käufe entsprechend schneller zurückfahren werde, antwortete Draghi ausweichend. Ein solches Szenario habe man bei den Planungen nicht berücksichtigt, so der EZB-Chef. Das zeigt, dass die EZB asymmetrisch agiert: Läuft es konjunkturell schlechter als erwartet, lässt sie sich nicht lange bitten, die Zügel zu lockern. Läuft es wirtschaftlich hingegen besser, denkt sie nicht daran, die Zügel zu straffen. Das führt dazu, dass die Geldpolitik im Trend immer expansiver wird. Zudem beraubt sich die Notenbank eigenhändig der Munition, um auf unerwartete Konjunktureinbrüche zu reagieren.

Anzeige



Das gilt auch für die Zinspolitik. Auf der Pressekonferenz machte Draghi klar, dass die Leitzinsen nach dem Ende der Anleihekäufe noch für längere Zeit auf den aktuell niedrigen Niveaus verharren werden. Das soll die Renditen für Staatsanleihen, die sich als Durchschnitt der über die Laufzeit erwarteten Kurzfristzinsen errechnen, niedrig halten und den überschuldeten Staaten im Süden der Euro-Zone den Zugang zu Billigkrediten gewährleisten.

So bewerten Ökonomen den Kurswechsel der EZB Uwe Burkert, Chefvolkswirt Landesbank Baden-Württemberg "Heureka - es ist vollbracht. Wir haben lange darauf gewartet, heute ist es endlich soweit. Die EZB hat angekündigt, das Kaufprogramm ab Januar auf 30 Milliarden Euro pro Monat zu reduzieren. In der Krise war es vielleicht notwendig, aber im Aufschwung sehe ich keinen Grund mehr, so massiv in den Markt einzugreifen. Die EZB tut gut daran, von 'Intensiv' auf 'Normal' umzuschalten. Angesichts starken Wachstums und solider Frühindikatoren sowie gesundem Abstand zur Null-Inflation ist die Therapie des Zurücknehmens der hohen Dosierung mehr als angebracht. Denn wie in der Medizin auch, ist es eine Frage der Dosierung und der Dauer der Anwendung, ob es dem Patienten nützt oder schadet."

Holger Schmieding, Chefökonom Berenberg Bank "Der richtige Beschluss zur richtigen Zeit: Die Konjunktur läuft rund, die Kernrate der Inflation hat die Talsohle durchschritten. Deshalb kann die EZB ihre Anleihenkäufe ab Januar halbieren. Da Preisauftrieb und Kreditwachstum weiterhin verhalten sind und bisher nur in homöopathischen Dosen zulegen, kann die EZB ihre Abkehr vom Krisenmodus langsam vollziehen. Der Beschluss, das neue Tempo der Anleihenkäufe für mindestens neun Monate beizubehalten, gibt der Wirtschaft und den Märkten weitgehende Sicherheit über den geldpolitischen Kurs bis September 2018."

Klaus Wiener, Chefökonom des Versichererverbands GDV "Wir begrüßen die Entscheidung der EZB, die Anleihenkäufe zu reduzieren. Allerdings kann dies nur ein erster Schritt sein. Ziel muss die schnellstmögliche Beendigung der Käufe sein. Nur so besteht die Chance auf ein normaleres Zinsgefüge. Nach wie vor ist das extrem niedrige Zinsniveau eines der größten Stabilitätsrisiken. Je länger aber die Kapitalmarktzinsen in einem Umfeld steigender wirtschaftlicher Dynamik künstlich niedrig gehalten werden, desto größer wird die Gefahr eines abrupten Zinsanstiegs. Dies würde gravierende Folgen für die Konjunktur und die Finanzmärkte haben."

Marcel Fratzscher, DIW-Präsident "Ich erwarte, dass die EZB im zweiten Halbjahr 2018 ihre Anleihekäufe komplett einstellen und dann frühestens 2019 die erste Zinserhöhung tätigen wird. Die EZB kann die geldpolitischen Zügel nur langsam anziehen, da sie sich nur langsam ihrem Mandat der Preisstabilität annähert."

In dieselbe Richtung weist auch die Ankündigung der EZB, die Tilgungen aus auslaufenden Wertpapieren nach dem Ende der Anleihekäufe „für längere Zeit und in jedem Fall so lange wie erforderlich bei Fälligkeit wieder anzulegen“. Eine Reduzierung der aufgeblähten Bilanzsumme, wie sie die US-Notenbank betreibt, ist mit der EZB vorerst nicht zu machen. Die „Zusatzinformationen zum Wertpapierkaufprogramm“, die die EZB heute veröffentlichte, deuten darauf hin, dass sich die EZB zudem die Tür offen hält, die Tilgungen aus auslaufenden Papieren zugunsten der Südländer wiederanzulegen. Zwar heißt es in der Mitteilung, die „Tilgungsbeträge aus Staatsanleihen werden während des Nettoerwerbs von Vermögenswerten in der Jurisdiktion wiederangelegt, in der die auslaufende Anleihe emittiert wurde“.