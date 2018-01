New YorkUS-Präsident Donald Trump und seine Frau Melania haben auf die Anfrage nach einem Van Gogh für ihr Privatquartier im Weißen Haus von einem New Yorker Museum ein satirisches Gegenangebot bekommen: eine funktionsfähige, gebrauchte Toilette aus Gold von einem italienischen Künstler. Das Angebot machte nach einem Bericht der Zeitung „The Washington Post“ die Chefkuratorin des Guggenheim-Museums, Nancy Spector, die in sozialen Medien offen Kritik an Donald Trump geäußert hat.

Spector hängte ihrer E-Mail ein Foto an und schrieb: „Es tut uns leid, dass wir Ihrer ursprünglichen Anfrage nicht nachkommen können, aber wir bleiben hoffnungsvoll, dass dieses Sonderangebot von Interesse sein könnte.“ Die Toilette könnte „eine langfristige Leihgabe“ sein, schrieb Spector. „Sie ist natürlich äußerst wertvoll und etwas zerbrechlich, aber wir würden alle Anleitungen für ihre Installation und Pflege zur Verfügung stellen.“

Die Zeitung berichtete, das Weiße Haus habe sich nicht zu dem Thema geäußert. Das Guggenheim-Museum antwortete nicht auf eine Anfrage der Nachrichtenagentur AP für eine Stellungnahme.

Spector hatte in einem Museumsblog im vergangenen Jahr Trump als „er aus dem gleichnamigen goldenen Turm“ bezeichnet. Trump hat im Trump Tower an der Fifth Avenue in New York eine riesige Wohnung und ein Büro.