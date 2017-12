BerlinDer neue Sparkassenpräsident versteht sich als Integrator und will vor allem durch persönliche Überzeugungskraft bei den etwa 400 Sparkassen im Land punkten. Anders als sein Vorgänger Georg Fahrenschon, der zuvor bayerischer Finanzminister war, kommt Helmut Schleweis nach einer Karriere in verschiedenen Sparkassen ins Amt. Sein großes und stabiles Netzwerk in der Sparkassen-Finanzgruppe sieht Schleweis daher als großen Vorteil für seine Zeit an der Spitze des Deutschen Sparkassen- und Giroverbands (DSGV). „Das ist wichtig, da der DSGV nicht institutionell durchgreifen kann und soll, sondern durch Konzepte und Argumente persönlich überzeugen muss“, sagte Schleweis am Mittwoch in Berlin.

Vor seiner heute erfolgten Wahl zum Nachfolger Fahrenschons, der wegen Steuerhinterziehungsvorwürfen von seinem Amt zurücktrat, skizzierte Schleweis künftige Schwerpunkte seiner Arbeit. Der Zusammenschluss sogenannter Verbundunternehmen – also elf öffentliche Versicherer („Provinzial“), acht Landesbausparkassen (LBS) und mehrerer Landesbanken – ist ihm dabei offensichtlich sehr wichtig. „Wir müssen hier vorankommen, das ist mir ein sehr, sehr ernsthaftes Anliegen“, so Schleweis laut Redemanuskript auf der außerordentlichen Mitgliederversammlung. Auch wenn Schleweis die Verbundunternehmen nicht explizit erwähnte, ist klar, dass der ehemalige Vorstandsvorsitzende der Heidelberger Sparkasse und Bundesobmann auf mögliche Fusionen abzielte.