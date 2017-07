BrüsselDie schwachen Zahlen aus dem Juni wiederholen sich: Die Inflation im Euro-Raum bleibt auch im Juli bei 1,3 Prozent, wie Eurostat in seiner Schnellschätzung am Montag mitteilte. Damit ist die Preisentwicklung weiter deutlich unter der erklärten Zielmarke unter, aber nahe zwei Prozent. Experten hatten für den Monat Juli im Vergleich zum Vorjahr keine Veränderung erwartet. Im Mai lag die Teuerungsrate bei 1,4 Prozent.

In Deutschland sind die Preise im Juli überraschend stark gestiegen, nämlich um 1,7 Prozent. Besonders deutlich stiegen offenbar die Lebensmittelpreise, die aber als schwankungsanfällig und daher weniger aussagekräftig gelten. Andere Preise zogen ebenfalls an, jedoch langsamer. Zuvor hatte Spanien einen Wert von 1,7 Prozent gemeldet, der ebenfalls leicht über den Erwartungen lag.

Zuletzt hatte sich der starke Euro-Kurs als Belastung erwiesen. Seit Jahresbeginn hat die Gemeinschaftswährung 11,6 Prozent gewonnen. Exporte ins Ausland werden dadurch teurer – für exportstarke Nationen wie Deutschland ist das stark belastend.

Die Europäische Zentralbank (EZB) strebt einen Wert von knapp unter zwei Prozent an. Außerdem will sie sichergehen, dass diese Rate stabil ist, also auch bestehen bleibt, wenn die Geldpolitik nicht mehr voll auf dem Gaspedal steht. Davon ist die Euro-Zone noch ein Stück entfernt

Die Euro-Notenbank hält die Leitzinsen auf dem Rekordtief von 0,0 Prozent, um für günstige Finanzierungsbedingungen zu sorgen. Zudem erwerben die Euro-Wächter monatlich für 60 Milliarden Euro Staatsanleihen und andere Wertpapiere, um Banken zur stärkeren Kreditvergabe an die Wirtschaft anzuregen. Das auf 2,28 Billionen Euro angelegte Programm ist in Deutschland umstritten. Es soll noch bis Ende Dezember laufen.

EZB-Präsident Mario Draghi hatte unlängst eine Diskussion in der Notenbank über die Zukunft der Käufe für den Herbst in Aussicht gestellt. An den Finanzmärkten wird darüber spekuliert, dass die EZB im kommenden Jahr ihre Wertpapierkäufe schrittweise reduzieren könnte. Einige Ökonomen erwarten, dass sie einen solchen Schritt im September ankündigen wird.