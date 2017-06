Bild vergrößern Banken suchen ein Modell, bei dem sie ihre Analysen zu einem angemessenen Preis verkaufen. Bei Nomura könnte es für Kunden teuer werden. Reuters Bild:

Banken müssen ab 2018 einer neuen EU-Richtlinie zufolge ihren Kunden Aktienanalysen extra in Rechnung stellen. Doch was sind die Analysen wert? Eine japanische Bank will ihre Kunden ganz besonders zur Kasse bitten.