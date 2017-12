Essen/DüsseldorfDie Eon-Atomtochter Preussen-Elektra hat sich im Streit mit der belgischen Electrabel weitgehend durchgesetzt. Ein internationales Schiedsgericht habe in dem Rechtsstreit überwiegend zugunsten von Preussen-Elektra entschieden, teilte Eon am Donnerstagabend mit. Der Konzern sei demnach nicht aufgrund der Kooperation mit Electrabel zur Zahlung der Atomsteuer in Belgien gewesen.

Diese hätte 321 Millionen Euro betragen. Bei dem Streit ging es um Zahlungspflichten aus im Jahr 2009 vereinbarten wechselseitigen Stromlieferungsverträgen zwischen Preussen-Elektra und dem belgischen Stromversorger.