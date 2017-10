Eisel und Nieberding wollen jetzt über den Aktienfonds CCA European Opportunities in europäische Nebenwerte investieren und dabei die Zielunternehmen „durch die Brille eines Private-Equity-Investors“ aussuchen. Gefragt seien beispielsweise Unternehmen, die eine „Buy-and-build“-Strategie verfolgen, die also aktiv an einer Branchenkonsolidierung teilnehmen. Deshalb sei man auch „mehr vor Ort in den Werkshallen unterwegs, anstatt vor dem Bloomberg-Terminal zu sitzen“, erläutert Eisel.

Die beiden Conduction-Capital-Gründer Eisel und Nieberding, die zuvor für Rantum Capital gearbeitet haben, wollen bei ihrem Publikumsfonds nicht mehr als zehn Prozent der Anteile an einem Unternehmen halten, in der Regel sollen zwischen 15 und 25 Einzelengagements eingegangen werden. Außerdem werden sie „einen wesentlichen Teil ihres privaten Vermögens“ in den Fonds stecken. Mit diesem „Skin in the game“, also der Übernahme eines Teils des Risikos, habe man ein großes Eigeninteresse an einer positiven Wertentwicklung des Fonds.