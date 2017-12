MadridSpanien schreitet mit der Privatisierung der verstaatlichten Bank Bankia voran. Der spanische Bankenrettungsfonds Frob will weitere sieben Prozent an Bankia-Aktien für rund 840 Millionen Euro verkaufen. Die Bank war in der Finanzkrise durch den Zusammenschluss von sieben spanischen Sparkassen entstanden, die im Zuge der Immobilienkrise in Schieflage geraten waren. Der spanische Staat rettete die Bank 2012 mit Hilfe von EU-Mitteln mit gut 22 Milliarden Euro vor dem Zusammenbruch. Inzwischen ist Bankia saniert und schreibt wieder Gewinne.

Um den Verkauf an einen privaten Investor zu erleichtern, fusionierte Bankia im Sommer mit der kleineren spanischen Bank Banco Mare Nostrum (BMN). Zusammen sind sie das viertgrößte Institut Spaniens.