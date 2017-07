BarcelonaDer spanische Staat will sich von weiteren Anteilen am krisengeplagten Geldhaus Bankia trennen. „Wir prüfen den Verkauf eines weiteren Pakets nach dem Sommer“, sagte Wirtschaftsminister Luis de Guindos der Zeitung „ABC“ am Sonntag. Es werde voraussichtlich um einen Anteil von rund sieben Prozent gehen.

Bankia steckt mitten in der Fusion mit der ebenfalls staatlich kontrollierten Banco Mare Nostrum (BMN) zum viertgrößten Kreditinstitut Spaniens. Die Banken wurden durch die heimische Immobilienkrise schwer getroffen. Allein in Bankia und BMN flossen 24 Milliarden Euro an Steuergeld.