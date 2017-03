ZürichDie Credit Suisse will das Kerngeschäft der Vermögensverwaltung mit Krediten an reiche Privatkunden weiter ankurbeln. Während Ausleihungen im Heimmarkt schon immer zur Verfügung standen, habe die Schweizer Großbank die Dienstleistung Kunden im Ausland erst in den vergangenen Jahren in größerem Stil angeboten, erklärte Finanzchef David Mathers im Gespräch mit der Nachrichtenagentur Reuters. „Entsprechend rechne ich mit einem Wachstum.“

Im vergangenen Jahr entfiel rund ein Drittel der Neugelder des ausländischen Vermögensverwaltungsgeschäfts von 30,2 Milliarden Franken auf Kredite, erklärte Mathers. Die Neugelder bezeichnen die Mittel, die eine Bank zusätzlich bei Kunden einsammelt und dann verwaltet. Ausleihungen gehören dazu, weil die Kunden mit dem Geld etwa Wertpapiere kaufen und dem Institut dafür im Gegenzug Gebühren zahlen. Gerade in Asien sind Transaktionen auf Pump beliebt. Unternehmer in der Region haben oft einen großen Teil ihres Vermögens in die eigene Firma gesteckt, sodass ihnen Mittel für größere Ausgaben fehlen. Mit Ausleihungen schaffen Banken wie die Credit Suisse hier Abhilfe.