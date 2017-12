Ursprünglich sollten die neuen Vorgaben schon ab Januar gelten. „Ich würde sagen, das ändert nicht viel, ob das am 1. Januar, am 1. April oder am 1. Juni geschieht“, ergänzte die Französin. Die EZB werde kein Jahr dafür benötigen, sich mit den Kommentaren zu befassen.

Italienische Banken schleppen aufgrund der jahrelangen Wirtschaftsflaute noch einen Berg an Problemdarlehen mit sich herum. Die Kritik aus Italien war auch deshalb so lautstark ausgefallen, weil befürchtet wird, dass die EZB die Vorgaben auch für den Altbestand anwenden will. Laut Nouy will die Notenbank zum Ende des ersten Quartals 2018 hierzu etwas veröffentlichen.