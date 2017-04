DüsseldorfSeit 2016 vollzieht sich im fränkischen Ansbach Revolutionäres. In der Kleinstadt, etwa 45 Autominuten von Herzogenaurach entfernt gelegen, baut Adidas eine Pilotfertigungsanlage namens „Speedfactory“. Dank 3D-Drucktechnologie und vernetzter Maschinen sollen dort schon bald 500.000 Paar Schuhe pro Jahr gefertigt werden. Der Clou der „Speedfactory“: Sie automatisiert, dezentralisiert und flexibilisiert die Produktion von Sportschuhen und Sneakers.

Wenn ein Kunde zum Beispiel in Mainz ein bestimmtes Modell in rot-weiß gepunktet und Größe 44 haben möchte, bekommt er es. Die Kundin in Paris erhält zeitgleich ihren Wunschschuh in Camouflage in Größe 38. Das Werk ins Ansbach markiert den Adidas-Plänen zufolge nur den ersten Schritt in eine Art der Produktion, wie sie in Zukunft stattfindet. „Ziel ist es, ein globales Netzwerk automatisierter Fertigung zu etablieren, das Spitzentechnologie in Städte rund um den Globus bringt“, sagt Gerd Manz, Vice President Technology Innovation bei Adidas.