BerlinDer Industrieverband BDI rechnet 2017 mit einem in etwa gleichbleibenden Wachstumstempo. „Im neuen Jahr wird die deutsche Wirtschaft um rund eineinhalb Prozent wachsen“, sagte BDI-Präsident Dieter Kempf am Dienstag in Berlin. Daten für 2016 werden noch diese Woche erwartet. Ökonomen rechnen mit einem Plus von 1,8 Prozent beim Bruttoinlandsprodukt. Allerdings gibt es dieses Jahr drei Arbeitstage weniger als 2016. Rechnet man den Effekt heraus, liegt das Wachstum auf ähnlichem Niveau.

Bei der Zahl der Beschäftigten werde es erneut einen Rekord geben: „Wir gehen davon aus, dass bis zu 500.000 weitere Jobs entstehen“, ergänzte Kempf. Die Arbeitslosenquote werde sich bei etwa sechs Prozent einpendeln.