Dort ging es nach den politischen Wirren um das Brexit-Referendum und die Wahl Donald Trumps zum US-Präsidenten in den vergangenen Monaten relativ ruhig zu. Das hat Folgen.

FrankfurtErst hat man kein Glück, dann kommt auch noch das Pech dazu: Seit Monaten hält die Affäre um umstrittene Aktienkäufe von Börsenchef Carsten Kengeter den Konzern in Atem. Auch die geplatzte Fusion mit der Londoner Börse sorgte für reichlich Frust. Aber wenigstens stimmten die Zahlen – dass stimmte auch viele Aktionäre gnädig. Doch jetzt hat die Flaute an den Märkten auch die Deutsche Börse erwischt.

Zu den Ermittlungen gegen Vorstandschef Carsten Kengeter machte der Konzern in seiner Quartalsmitteilung keine Angaben. Der Manager hatte sich im Dezember 2015 mit Aktien des Konzerns eingedeckt – wenige Wochen, bevor die geplante Fusion mit der London Stock Exchange publik wurde. Die Staatsanwaltschaft glaubt, dass Kengeter bei seinen Aktienkäufen von der Fusion wusste und eine Insiderinformation nutzte. Kengeter und die Börse weisen den Vorwurf zurück.

Börsen-Finanzchef Gregor Pottmeyer erklärte, die Geschäftsentwicklung habe leicht unter den Erwartungen gelegen. Damit wird es für die Börse auch schwieriger, ihr selbstgestecktes Ziel zu erreichen. Zwar sei es weiterhin möglich, das untere Ende der Ergebnisprognose zu erreichen, so Pottmeyer. Aber: „Voraussetzung hierfür ist eine Verbesserung des zyklischen Umfelds im zweiten Halbjahr“. Im Klartext: An den Märkten müsste wieder mehr gehandelt werden, damit die Börse ihr Ziel doch noch erreicht.

In der vergangenen Woche hatte die Börse mit einer Mitteilung zusätzliche Verwirrung gestiftet. Darin hieß es unter Verweis auf ein Schreiben der Staatsanwaltschaft, dass das Verfahren gegen Kengeter eingestellt werden könne. Die Staatsanwaltschaft ließ mitteilen, dass sie sich zu Kengeter in ihrem Schreiben gar nicht geäußert habe. Unstrittig ist jedenfalls, dass dem Konzern in der Angelegenheit ein Bußgeld von 10,5 Millionen Euro droht.