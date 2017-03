Damit lag das Ergebnis auf Rekordniveau und über den Schätzungen von Analysten. An der Londoner Börse zogen Prudential-Aktien daraufhin um knapp drei Prozent an.

LondonDie Expansion in Asien zahlt sich für den britischen Lebensversicherer Prudential aus. Der operative Gewinn kletterte im vergangenen Jahr um sieben Prozent auf knapp 4,3 Milliarden Pfund (4,9 Milliarden Euro), wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte.

Der Konzern ist neben dem Heimatmarkt vor allem in Asien und den USA vertreten. In Asien lief es dabei am besten: Hier kletterte der Betriebsgewinn um 15 Prozent.