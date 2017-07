New YorkDie höheren Zinsen in den USA haben auch das Geschäft der Bank of America angekurbelt. Der Nettogewinn nach Anteilen Dritter stieg im zweiten Quartal um elf Prozent auf 4,91 Milliarden Dollar. „Wir hatten eines der stärksten Quartale unserer Geschichte“, zog Bankchef Brian Moynihan am Dienstag Bilanz. Die Einnahmen kletterten um 7,2 Prozent auf 22,83 Milliarden Dollar.

Die Bank of America ist besonders stark von der Zinsentwicklung abhängig. Die US-Notenbank Fed hatte die Zinsen Mitte Juni erneut erhöht und weitere Anhebungen signalisiert. Derzeit liegt der Leitzins in den USA bei 1,0 bis 1,25 Prozent, im Vorjahreszeitraum betrug die Spanne noch 0,25 bis 0,5 Prozent. Das schlägt sich in höheren Zinseinnahmen der Banken nieder.