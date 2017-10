 Quartalsbilanz: Deutsche Bank verdoppelt Gewinn

FrankfurtDie Deutsche Bank hat ihren Gewinn im dritten Quartal deutlich gesteigert. Das Ergebnis vor Steuern betrug 933 Millionen Euro (Vorjahreszeitraum: 619), nach Steuern machte das größte deutsche Geldhaus einen Überschuss in Höhe von 649 Millionen Euro (Vorjahreszeitraum: 278). Das teilte die Deutsche Bank am Donnerstag in Frankfurt mit. Der Umsatz im dritten Quartal ging auf 6,776 Milliarden Euro zurück.

Grund für das verbesserte Ergebnis waren geringere Kosten. Auch musste die Bank nach eigenen Angaben deutlich weniger für Restrukturierung und Abfindungen sowie die Aufwendungen für Rechtsstreitigkeiten zahlen. Eine Reihe weiterer Rechtsfälle konnte weitgehend im Rahmen der vorhandenen Rückstellungen abgeschlossen werden.