FrankfurtDie Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) hat wegen der niedrigen Zinsen in den ersten neun Monaten erwartungsgemäß weniger verdient. Wie das Frankfurter Institut am Dienstag mitteilte, lag das Ergebnis vor Steuern per Ende September bei 381 Millionen Euro - 8,6 Prozent unter dem Vorjahreswert von 417 Millionen Euro.

Das Zinsergebnis, normalerweise die Ertragsstütze der Bank, sackte wegen der Nullzinspolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) um annähernd 100 Millionen Euro von 913 auf 815 Millionen Euro ab. Positiv stand unter anderem zu Buche, dass das Institut im Kreditgeschäft nur 19 (Neun-Monats-Zeitraum 2016: 140) Millionen Euro als Risikovorsorge zurücklegen musste.