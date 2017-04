New YorkEin gutes Handelsgeschäft treibt den Gewinn bei der US-Investmentbank Morgan Stanley in die Höhe. Mit 1,84 Milliarden Dollar verdiente das Institut im ersten Quartal 74 Prozent mehr als vor Jahresfrist. Zugutekommt der Bank, dass viele Investoren nach der Zinserhöhung in den USA ihre Anlageportfolios umschichten. Die Aktien stiegen nach Bekanntgabe des Ergebnisses um rund drei Prozent.

Am Dienstag hatte die US-Investmentbank Goldman Sachs noch viele Anleger enttäuscht. Zwar konnte auch sie einen Gewinnsprung verbuchen, im Handelsgeschäft verzeichnete Goldman allerdings einen Rückgang gegen den Branchentrend.