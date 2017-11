Mailand/MünchenItaliens größte Privatkundenbank Intesa Sanpaolo rechnet angesichts der verbesserten Wirtschaftslage im Land dieses Jahr mit einem steigenden Gewinn. In dieser Prognose seien keine Sonderfaktoren nach der Übernahme von Teilen zweier liquidierter Regionalinstitute enthalten, teilte Intesa am Dienstag mit. Im Gesamtjahr 2016 war das Geldhaus auf einen Überschuss von gut 3,1 Milliarden Euro gekommen.

Im dritten Quartal 2017 standen unter dem Strich nun 650 Millionen Euro, etwas mehr als von Analysten erwartet. Im Vorjahreszeitraum waren es nur 628 Millionen Euro. An der Mailänder Börse kam die Bilanz gut an: Intesa-Aktien gewannen knapp ein Prozent an Wert.