New YorkDer neue Fed-Bankenaufseher Randal Quarles hat vor neuen Gefahren für die Finanzbranche gewarnt. Die Geschichte habe gelehrt, dass man nicht nur auf die bekannten Risiken achten müsse, sondern auch darauf, welche neuen Risiken entstehen könnten, sagte der neue Vizechef der US-Notenbank Federal Reserve am Dienstag auf einer Bankenkonferenz in New York.

Dafür müssten sich die Regulierer etwa besonders mit der jungen Branche der Finanztechnologiefirmen - kurz Fintechs genannt - mit ihren technikzentrierten Geschäftsmodellen sowie mit der Frage der Cybersicherheit befassen. Es sei fast sicher, dass die nächsten Belastungen für die Finanzbranche eine andere Ursache haben werden als beim vorigen Mal gedacht.