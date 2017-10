WashingtonUS-Präsident Donald Trump hat seinen Kandidaten für die Bankenaufsicht bei der US-Notenbank durchgebracht. Am Donnerstag bestätigte der Senat mit 65 zu 32 Stimmen den Ökonomen Randal Quarles. Der frühere Mitarbeiter des Finanzministerium soll eine zentrale Rolle bei Trumps Plänen spielen, die nach der Finanzkrise eingeführte schärfere Regulierung der Branche aufzuweichen. Zudem wird Quarles stimmberechtigtes Fed-Mitglied.

Quarles hat sich in der Vergangenheit bereits dafür ausgesprochen, die in der Amtszeit von Trumps Vorgänger Barack Obama beschlossenen Vorgaben für die Branche weiterzuentwickeln. Er arbeitete unter dem ehemaligen Präsidenten George W. Bush in einer führenden Position im Finanzministerium.