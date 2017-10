Nirgendwo in Europa ist die Geldpolitik der EZB so umstritten wie in Deutschland. Das zeigt sich auch an den Reaktionen auf die Entscheidung der Notenbank. „Ich sehe wenig Licht und viel Schatten“, sagte der Sparkassenpräsident Georg Fahrenschon. Die gute Konjunktur im gesamten Euro-Raum hätte es aus seiner Sicht der EZB erlaubt, „entschlossener umzusteuern“. Der Präsident des Münchener Ifo-Instituts Clemens Fuest, sieht die Entscheidung als „Schritt in die richtige Richtung hin auf eine Normalisierung“. Der Abbau hätte aus seiner Sicht „aber schneller erfolgen müssen“.

Deutlich mehr Lob bekommt EZB-Präsident Mario Draghi hingegen im übrigen Europa – allen voran in seinem Heimatland Italien. „Ich habe großes Vertrauen in Draghi und kann das nach der heutigen Entscheidung nur bestätigen,“ sagte der Präsident des Bremsanlagenherstellers Brembo, Alberto Bombassei dem Handelsblatt. Er habe sich wie immer mit Vorsicht und Vorausschau bewegt. „Meiner Meinung nach handelt Draghi auch dieses Mal mit einer langfristigen Vision im Hinterkopf, die am besten das Wachstum begleiten kann, das sich in Europa immer mehr konsolidiert.“

Auch der Präsident des italienischen Industrieverbands Confindustria, Vincenzo Boccia, begrüßte die Entscheidung. „Die Tatsache, dass jetzt die Ankäufe verringert werden, ist positiv, denn sie zeigt, dass diese Politik Erfolg hatte“, sagte er. Die wirtschaftlichen Bedingungen hätten sich deutlich verbessert, auch in Bezug auf die Beschäftigung, mit der Schaffung von mehr als sieben Millionen Arbeitsplätzen.

Ähnlich äußerte sich der Generaldirektor des italienischen Bankenverbands ABI, Giovanni Sabatini. Er sieht die Entscheidung als „ein kohärentes und wichtiges Signal des Vertrauens gegenüber dem Euro, denn es trägt den aktuellen Verbesserungen Rechnung“. Paolo Garonna, Generalsekretär des italienischen Banken-, Versicherungs- und Finanzvereins, betonte, dass mit der fortschreitenden Reduzierung der Anleihekäufe es mehr und mehr notwendig werde, die Geldpolitik „mit Steuermaßnahmen und strukturellen Reformen zu begleiten, die auf Wachstum und Beschäftigung zielen“.