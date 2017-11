Allen Zweifeln zum Trotz machte Takahashi sich die Rolle des Reformers direkt zu eigen. Zwar darf der Fond nicht direkt, sondern nur über in- oder ausländische Vermögensverwalter in Firmen investieren. Damit soll politische Einflussnahme vermieden werden. Aber innerhalb dieser engen Grenzen beschloss Takahashi lange allein – nach Beratung mit einem Investitionskomitee – die grobe Verteilung der Anlagen, abgesegnet vom Gesundheitsministerium.

Die Regierung begegnete den Zweifeln mit einem Verweis auf Takahashis Qualifikation. So hatte er die Anlagen der Zentralbank der Agrargenossenschaften sicher durch die Wirtschaftskrise gesteuert. Schließlich gab sein Ruf als Karrieretechnokrat den Ausschlag: Als solcher schien er zum spröden Pensionsfonds zu passen. Der 2001 gegründete GPIF beschäftigte zunächst nur wenige Dutzend Mitarbeiter, darunter kaum Anlageprofis. Die Reserve der japanischen Rentenkasse investierte zu 60 Prozent in vermeintlich risikoarme japanische Staatsanleihen und meist japanische Aktien.

Die Anwesenden wundern sich nicht mehr über den lehrerhaften Ton von Takahashi – er ist sein Markenzeichen. Der GPIF-Chef liest rund 80 Bücher pro Jahr, teilte seine Interpretationen schon mal in Rundschreiben mit der Belegschaft. Inzwischen steht er unangefochten an der Spitze des 1,1 Billionen Euro schweren Pensionsfonds – und verkörpert den Reformwillen der Regierung. Ende September verlängerte diese seinen Vertrag denn auch bis 2020.

Auch die japanischen Firmen spüren bereits den neuen Ruf nach verantwortlicher Unternehmensführung. Wo GPIF investiert hat, stimmte er auf Hauptversammlungen gegen Vorstands-Rentenpakete und Schutzregeln gegen feindliche Übernahmen. Zudem diversifiziert Takahashi das Portfolio. So werden Infrastruktur-Investitionen von null auf fünf Prozent des Portfolios steigen. Trotz Negativzinsen soll so langfristig real 1,7 Prozent Gewinn erzielt werden. Bisher hat der Chef Erfolg. Noch liege der GPIF im Vergleich mit anderen Riesenfonds zurück, meint Martin Schulz, Volkswirt am Fujitsu Research Institut. „Aber sie haben mehr Personal von den Banken übernommen und sind schon gut gemanagt.“

Takahashi weiß, dass er weiter reformieren muss: Es gebe noch viele Hausaufgaben für seine Manager. Trotz der hohen Gewinne blieben die Märkte volatil, die Firmen hochbewertet, sagte er. Und dass das Musterportfolio angepasst werden muss, ist für Fachleute klar: Die japanische Notenbank kauft so viele Staatsbonds, dass für den Fonds immer weniger übrig bleiben. Takahashi wird nachjustieren müssen. Aber der Lehrmeister weiß bereits wie: Der GPIF müsse „in Daten- und Wirtschaftsanalyse Spitzenklasse“ sein. Dann stelle sich der Erfolg schon ein.