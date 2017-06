MailandDie italienische Krisenbank Carige soll Insiderinformationen zufolge von einem ehemaligen UniCredit-Manager geführt werden. Paolo Fiorentino habe die Nase im Rennen um die Führungsposition bei dem in Genua ansässigen Geldhaus vorn, sagten drei mit der Angelegenheit vertraute Personen am Montag. Ein Sondergremium von Carige wollte sich demnach noch am Montag treffen, um den bevorzugten Kandidaten vor dem Treffen des Verwaltungsrats am Mittwoch auszuwählen.

Carige wollte sich dazu nicht äußern. Fiorentino, der UniCredit im vergangenen Jahr verlassen hatte, war nicht für eine Stellungnahme zu erreichen. Das Institut hatte in der vergangenen Woche die Trennung von Bankchef Guido Bastianini bekanntgegeben.