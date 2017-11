FrankfurtDie Europäische Zentralbank (EZB) warnt Investoren an den Finanzmärkten vor dem Eingehen übermäßiger Risiken. Es gebe Anzeichen dafür, dass nicht genügend beachtet werde, dass sich die aktuell günstige Stimmung am Markt schnell ändern könne, erklärte die Euro-Notenbank am Mittwoch in ihrem jüngsten Finanzstabilitätsbericht.

Es bestehe zudem die Gefahr, dass eine plötzlich eintretende Neubewertung an den Anleihemärkten für Investoren mit großen Engagements in solche Schuldentitel zu erheblichen Verlusten führen könnten. Bei Versicherern und Pensionsfonds liege der Anleiheanteil in ihren Portfolios bei fast 40 Prozent.