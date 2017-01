Frankfurt/MainDie Anbieter riskanter Finanzwetten, so genannter CFDs, stemmen sich gegen ein drohendes Verbot bestimmter Papiere durch die Finanzaufsicht Bafin. „Es ist der falsche Ansatz, eine ganze Produktart verbieten zu wollen, wenngleich wir Pläne zum Schutz von Privatanlegern unterstützen“, sagte Rafael Neustadt, Geschäftsführer des CFD-Verbands, der Deutschen Presse-Agentur. „Vielmehr müssten unregulierte Anbieter stärker in den Fokus genommen werden.“ Aus diesem Bereich kämen fast alle Anlegerbeschwerden. Dies habe man der Bafin in einer Stellungnahme erklärt.

„Das Verlustrisiko bei CFDs mit Nachschusspflicht ist für den Anleger unkalkulierbar“, hatte die Chefin der Wertpapieraufsicht der Bafin, Elisabeth Roegele, erklärt und auf große Kursschwankungen an der Börse binnen kurzer Zeit hingewiesen. Gegen CFDs ohne Nachschusspflicht will die Finanzaufsicht nicht vorgehen.

Das geplante Verkaufsverbot für CFDs mit Nachschusspflicht ist das zweite Mal in jüngster Zeit, dass die Bafin am Markt für Finanzwetten eingreift. Im Juli 2016 hatte sie bereits verkündet, den Vertrieb so genannter Bonitätsanleihen für Privatanleger verbieten zu wollen. Nachdem Banken sich in der Folge strengere Regeln für die Produkte auferlegt hatten, nahm die Bafin ihre Pläne zurück.