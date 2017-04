Fort WorthIn der US-Notenbank mehren sich die Stimmen, die den ersten Schritt zum Abbau der billionenschweren Fed-Bilanz noch in diesem Jahr erwarten. „Ich sehe das so, dass wir den Prozess bereits im Jahresverlauf beginnen könnten“, sagte der Fed-Chef von Dallas, Robert Kaplan, am Mittwoch auf einer Tagung in Fort Worth. Der stimmberechtigte Gouverneur schloss sich damit der Aussage seines Kollegen John Williams an.