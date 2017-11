New YorkDer Brief an die Investoren von Renaissance Technologies war kurz. In nur einem Absatz erklärte Robert Mercer seinen Rücktritt als Co-Chef und Mitglied des Verwaltungsrates. Der Hedgefonds ist der mit größte und erfolgreichste in der Branche, verwaltet 50 Milliarden Dollar. Bekannt ist er auch für seine Geheimniskrämerei: Das Geld wird durch Computeralgorithmen angelegt.

Den Grund für seinen Rückzug nannte Mercer in einem internen Memorandum an Mitarbeiter. Die Medienaufmerksamkeit sei zu groß, er wolle „die falschen Informationen, die über mich veröffentlicht wurden, korrigieren“.

Mercer rückte im vergangenen Jahr mit dem Wahlsieg von Donald Trump ins Licht der Öffentlichkeit. Der New Yorker half den Präsidenten im Sommer 2016, sein Wahlkampfteam umzubauen und vermittelte Steve Bannon, der als Chefberater von Trump einige Zeit im Weißen Haus saß. Mercer finanziert auch die Datenfirma Cambridge Analytica, die sich auf die Analyse von Wählern spezialisierte und sie mit geheim gehaltenen, psychologischen Methoden per Sozialnetzwerken und andern Medien zu beeinflussen sucht. Die Firma leistete Trump wichtige Hilfe im Wahlkampf.

Mercer gehört die rechte Mediensite Breitbart, dessen Chefredakteur und Herausgeber Bannon war. „Ich habe großen Respekt vor Bannon und hin und wieder sprechen wir über Politik“, schrieb Mercer. „Allerdings entscheide ich selbst, wenn ich politisch unterstützte. Das steht nicht immer im Einklang mit Herrn Bannon“.

Insgesamt spendete Mercer 22,5 Millionen Dollar an Republikaner – so viel wie kein anderer. Beim absoluten Betrag kann ironischerweise nur James Simons mithalten, der aber an die Demokraten stiftete und ein prominenter Unterstützter von Kandidatin Hillary Clinton war. Simons gründete 1982 Renaissance Technologies, zog sich 2009 aus dem aktiven Geschäft zurück, spielt aber als Berater und Chairman weiterhin eine große Rolle in dem Hedgefonds.

Spannungen bei Renaissance Technologies konnten da nicht ausbleiben. Einen großen Streit gab es mit David Magerman, einem führenden Informatiker in der Firma. Magerman stieß sich an Merces Ansichten zur globalen Erwärmung – an die der Milliardär nicht glaubt. Zur Eskalation kam es, als Magerman Mercer beschuldigte, die extrem Rechte in Amerika zu befördern. Mercer kündigte dem Mitarbeiter, der ihn jetzt auf Schadensersatz verklagt.