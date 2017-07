Mexiko-StadtEin privates Konsortium hat im Golf von Mexiko ein großes Ölfeld entdeckt. In dem Block vor der Küste des Bundesstaats Tabasco werden Ölreserven von 1,4 bis zwei Milliarden Barrel (je 159 Liter) vermutet, wie das mexikanische Unternehmen Sierra Oil & Gas am Mittwoch mitteilte. Es wird die Vorkommen gemeinsam mit den US-Firmen Talos und Premier Oil ausbeuten. Fast 80 Prozent der Gewinne gehen an den mexikanischen Staat.