FrankfurtDie Direktbank ING-DiBa bekommt nach mehr als sechs Jahren einen neuen Chef. Roland Boekhout, der das Frankfurter Institut seit Oktober 2010 geführt hatte, rückt im Konzern auf und ist bei der niederländischen ING künftig für das Bankgeschäft auf dem niederländischen Heimatmarkt, in Belgien und Luxemburg zuständig, wie ING-DiBa am Mittwoch mitteilte.

In Boekhouts Zeit ist die ING-DiBa in Deutschland kräftig gewachsen. Sein Erfolgsrezept waren wenige, einfache Produkte. Das Geschäftsvolumen wuchs auf 269 Milliarden von 154 Milliarden Euro, das Ergebnis vor Steuern hat sich auf 1,2 Milliarden Euro mehr als verdoppelt. Der Kundenzustrom stellte die ING-DiBa aber vor die Herausforderung, die Einlagen gewinnbringend anzulegen. Unter Boekhout stieg ING-DiBa deshalb in größerem Stil in die Unternehmensfinanzierung ein und lenkte auch Kreditgeschäft aus den Niederlanden nach Deutschland um.