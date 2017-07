LondonDie Royal Bank of Scotland darf von dem geplanten Verkauf der Filialbank-Tochter Abstand nehmen. Die Europäische Kommission habe das von Großbritannien vorgeschlagene Alternativpaket grundsätzlich genehmigt, teilte das britische Finanzministerium am Mittwoch mit. Anstatt Williams & Glyn zu verkaufen, stecke die RBS nun 835 Millionen Pfund in einen Fonds, der kleine Banken unterstützen soll und den Wettbewerb stärkt. Die Bank werde daher bei den Halbjahreszahlen in der kommenden Woche einen zusätzlichen Sonderposten von 50 Millionen Pfund in der Bilanz berücksichtigen.