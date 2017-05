LondonDie Royal Bank of Scotland (RBS) hat im Streit mit Investoren über eine Kapitalerhöhung auf dem Höhepunkt der Finanzkrise einen millionenschweren Vergleich geschlossen. Damit vermeidet die RBS einen Prozess, der ihr Verhalten während der Finanzkrise 2008 und damit den Tiefpunkt der fast 300-jährigen Firmengeschichte aufgerollt hätte. Eine Investorengruppe erklärte in einem am Montag veröffentlichten Brief, sie nehme das Angebot des Instituts an, mit einer Zahlung von insgesamt etwa 200 Millionen Pfund (etwa 230 Million Euro) den Rechtsstreit beizulegen. Die Anleger warfen ehemaligen Managern der RBS vor, sie bei einer Kapitalerhöhung 2008 über die angespannte Lage der Bank absichtlich nicht informiert zu haben.

Die RBS hatte im April 2008 rund zwölf Milliarden Pfund bei Investoren eingesammelt, musste aber nur sechs Monate später für 45,8 Milliarden Pfund (heute 52,6 Milliarden Euro) vom Staat gerettet werden. Die damals neu ausgegebenen Aktien verloren rund 90 Prozent an Wert. An der Kapitalerhöhung hatten sich mehr als 35.000 Aktionäre beteiligt, darunter große institutionelle Investoren und öffentliche Pensionskassen. Die RBS, die immer noch zu 70 Prozent in staatlicher Hand ist, hat jegliches Fehlverhalten von sich gewiesen und erklärt, ihre Chefs hätten nicht illegal gehandelt. Zum jetzt erzielten Vergleich lehnte das Institut eine Stellungnahme ab.