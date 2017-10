LondonDie krisengeplagte Royal Bank of Scotland (RBS) hat von Kostensenkungen profitiert und mehr verdient als von Analysten erwartet. Der Betriebsgewinn kletterte im dritten Quartal auf 871 Millionen Pfund (981 Millionen Euro) von 255 Millionen vor Jahresfrist, wie das in der Finanzkrise verstaatlichte Geldhaus am Freitag mitteilte. „Wir haben die Kosten gesenkt, unser Kapital besser eingesetzt und machen Fortschritte beim Abbau unser Altlasten“, sagte Konzernchef Ross McEwan. Die RBS-Aktie kletterte um rund drei Prozent.

Obwohl das Institut bereits das dritte Quartal in Folge einen Gewinn auswies, rechnet McEwan für das Gesamtjahr weiterhin mit einem Verlust. Grund ist eine drohende Strafe für den Verkauf toxischer Hypotheken-Papiere, die Analystenschätzungen zufolge bei bis zu zwölf Milliarden Pfund liegen könnte. Die Briten verhandeln mit dem US-Justizministerium über einen Vergleich, um diese Altlast aus der Finanzkrise aus dem Weg zu räumen. Eine Einigung werde weiterhin im laufenden Jahr erwartet, erklärte McEwan. Eine Beilegung des Streits gilt als Schlüssel, um in Zukunft wieder eine Dividende ausschütten zu können - und für den Staat, um seine Beteiligung in Höhe von 71 Prozent langsam abbauen zu können.