FrankfurtDie Allianz hat ihren operativen Gewinn im vergangenen Jahr nur noch leicht gesteigert. Mit einem Plus von 0,9 Prozent auf 10,8 Milliarden Euro landete Europas größter Versicherer immerhin am oberen Ende der eigenen Erwartungen, wie er am Donnerstagabend in München mitteilte. Im laufenden Jahr soll das operative Ergebnis zwischen 10,3 und 11,3 Milliarden Euro liegen. Der Jahresüberschuss stieg 2016 um vier Prozent auf 6,9 Milliarden Euro.