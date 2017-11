MünchenWie der weltgrößte Rückversicherer am Donnerstag mitteilte, stand per Ende September ein Verlust von 1,4 Milliarden Euro zu Buche – im dritten Quartal des vergangenen Jahres hatte der Konzern noch einen Gewinn von rund einer Milliarde Euro eingefahren.

Der neue Konzernchef Joachim Wennig und sein Finanzvorstand Jörg Schneider blicken trotz der enormen Verluste positiv in die Zukunft: „Unter der Annahme eines erwartungsgemäßen Geschäftsverlaufs im vierte Quartal“ sei dennoch mit einem kleinen Jahresgewinn für 2017 zu rechnen, erklärten sie. Auf die ersten neun Monate bezogen lief ein Verlust von 146 Millionen Euro auf. 2016 hatte der Rückversicherer, zu dem auch der Düsseldorfer Erstversicherer Ergo gehört, einen Gewinn von 2,6 Milliarden Euro erwirtschaftet.

Die Münchener Rück hatte in den vergangenen Monaten wegen der Hurrikane zwei Gewinnwarnungen veröffentlichen müssen. Der Aktienkurs entwickelte sich dennoch positiv von 175 Euro je Anteilsschein am Tag vor der ersten Gewinnwarnung Mitte September bis auf 196,30 Euro am Mittwoch (7. November). Rückversicherer müssen immer wieder Belastungen durch Naturkatastrophen verdauen. Deren Häufigkeit und Intensität nimmt allerdings seit Jahren - mit Schwankungen – zu. Die Münchener Rück geht davon aus, dass die Hurrikanserie im Herbst die Branche insgesamt mit rund 100 Milliarden US-Dollar belasten wird. Da die Schadenabwicklung noch andauere, sei erst in den kommenden Monaten ein exaktes Bild möglich.