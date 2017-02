ZürichHohe Schadenzahlungen haben den Gewinn des Schweizer Rückversicherers Swiss Re im vergangenen Jahr geschmälert. Der Gewinn sank um 22,6 Prozent auf 3,56 Milliarden Dollar, wie der Konzern aus Zürich am Donnerstag mitteilte. Ein Wirbelsturm, ein Erdbeben und ein Waldbrand drückten das Ergebnis. Zu dem Gewinnrückgang trug auch der Preiskampf im Schaden- und Unfallgeschäft bei.

Die Aktionäre sollen trotzdem 4,85 Franken Dividende je Aktie und damit 0,25 Franken mehr als vergangenes Jahr erhalten. Zudem will Swiss Re erneut ein Aktienrückkaufprogramm auflegen und so bis zu eine Milliarde Franken an die Aktionäre zurückzahlen.