ZürichDer Schweizer Rückversicherungskonzern Swiss Re will seine 130 Milliarden Dollar Finanzanlagen künftig streng nach ethischen Standards investieren. Die vor einem Jahr begonnene Ausrichtung an ökologischen und sozial-gesellschaftlichen Gesichtspunkten sowie an der Art der Unternehmensführung sei zu 90 Prozent abgeschlossen, sagte Anlagechef Guido Fürer am Donnerstag der Nachrichtenagentur Reuters. Der Konzern aus Zürich orientiert sich dabei an den Vorgaben des Indexanbieters MSCI, der Indizes bereitstellt, die auf sogenannten ESG-Kriterien (Environmental, Social, Governance) basieren.

Ethisch korrekt investieren liegt im Trend und Großinvestoren achten zunehmend darauf, wie nachhaltig Unternehmen agieren. So ließ der französische Versicherungskonzern Axa im vergangenen Jahr aufhorchen, als er unter Verweis auf die Gefahren des Rauchens sein knapp zwei Milliarden Euro schweres Investment in der Tabakindustrie beendete. Vergangenes Monat kehrte auch der britische Lebensversicherer Aviva den Tabakfirmen den Rücken zu.