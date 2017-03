MünchenDie Münchener Rück plant für das laufende Jahr erneut vorsichtig. „Wir streben 2017 – in einem absehbar schwierigen Umfeld – einen Gewinn in einer Spanne von 2,0 bis 2,4 Milliarden Euro an“, sagte der scheidende Vorstandschef Nikolaus von Bomhard am Mittwoch in München.