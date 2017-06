MoskauDie russische Notenbank hat ihre Leitzinsen angesichts sinkender Inflationsaussichten abermals gesenkt. Der Schlüsselsatz zur Versorgung der Geschäftsbanken mit Geld wurde von 9,25 auf jetzt 9,00 Prozent herabgesetzt, wie die Zentralbank am Freitag in Moskau mitteilte. Dies ist bereits der dritte Zinsschritt nach unten in diesem Jahr. Die Preisentwicklung liege nahe der Zielmarke, die Inflationsaussichten würden weiter sinken und die Wirtschaft erhole sich, teilte die Notenbank mit. Die Rubel-Wächter sehen zudem Spielraum für eine weitere Senkung des Schlüsselsatzes im zweiten Halbjahr.