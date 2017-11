MoskauDie russische Zentralbank stellt weitere Zinssenkungen in Aussicht. Der Schlüsselsatz von derzeit 8,25 Prozent werde in den nächsten ein oder zwei Jahren auf sechs bis sieben Prozent reduziert, kündigte Notenbankchefin Elvira Nabiullina am Donnerstag vor dem Parlament an. Die jüngste Verringerung des Leitzinses zur Versorgung der Finanzinstitute mit Geld datiert von Ende Oktober.

Die Notenbank erwartet eine weiterhin gedämpfte Inflation. Diese habe sich auf momentan 2,6 Prozent abgeschwächt und dürfte bis zum Jahresende bei 2,5 bis 2,7 Prozent bleiben, sagte Nabiullina. Die Teuerung läge damit weiterhin deutlich unter dem Ziel der Zentralbank von vier Prozent - auch bedingt durch den stärkeren Rubel, der Importe verbilligt.