WashingtonDie Geldwäsche-Affäre in Russland kommt die Deutsche Bank weniger teuer zu stehen als befürchtet. Die New Yorker Finanzaufsichtsbehörde DFS hat eine Strafe von umgerechnet knapp 400 Millionen Euro gegen das größte deutsche Geldhaus verhängt, wie sie am Montagabend mitteilte.

Rund 200 Millionen Euro muss die Bank voraussichtlich in der gleichen Angelegenheit an die britische Bankenaufsicht FCA zahlen, wie ein Insider sagte. Die Deutsche Bank hatte laut Finanzkreisen rund eine Milliarde Euro für den Fall zurückgestellt.