New YorkEin US-Gericht hat eine Klage von Investoren gegen die Deutsche Bank im Zusammenhang mit dem Geldwäsche-Skandal in Russland abgewiesen. Die Käufer von Papieren des Unternehmens hätten nicht zeigen können, wie das Geldhaus sie mit Bezug auf seine internen Kontrollinstanzen in die Irre führen wollte oder geführt habe, erklärte Bundesbezirksrichterin Analisa Torres am Mittwoch in Manhattan.

Zwar sei deutlich geworden, dass die Vorkehrungen der Bank gegen Geldwäsche unzureichend seien. Dies reichte jedoch nicht für eine Klage. Eine Stellungnahme des Geldhauses lag zunächst nicht vor. Ein Anwalt der Kläger kündigte Berufung an.