MoskauDie russische Notenbank hat die Zinsen konstant gehalten, fasst zugleich aber eine geldpolitische Lockerung ins Auge. Es gebe Spielraum für eine Senkung in der zweiten Jahreshälfte, teilten die Währungshüter am Freitag in Moskau mit. Dabei beließen sie den Schlüsselsatz bei 9,0 Prozent, nachdem sie den Leitzins dieses Jahr bereits drei Mal gekappt hatten.