New YorkJPMorgan und Bank of America haben mit ihren enttäuschenden Prognosen zur Entwicklung der Handelseinnahmen die Aktien von US-Banken am Mittwoch auf Talfahrt geschickt. Der S&P-500-Banken-Index gab bis zum frühen Nachmittag in New York in einem kaum veränderten Marktumfeld rund zwei Prozent nach. Die Anteilsscheine von Bank of America, Citigroup und JPMorgan ließen zwischen 2,2 und 2,6 Prozent Federn.